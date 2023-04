Ispace: il lander Hakuto-R Mission 1 fallisce l’allunaggio

La giapponese ispace conferma che il suo tentativo di effettuare il primo atterraggio aziendale privato sulla Luna è fallito dopo aver perso il contatto con il suo lander Hakuto-R Mission 1 (M1) che ha accelerato inaspettatamente e si è probabilmente schiantato sulla superficie lunare. La startup ha dichiarato che è possibile che, mentre il lander si avvicinava alla Luna, il suo sistema di misurazione dell’altitudine abbia calcolato male la distanza dalla superficie. “A quanto pare è andato in caduta libera verso la superficie mentre stava esaurendo il carburante per accendere i propulsori“, ha dichiarato il Chief Technology Officer Ryo Ujiie in una conferenza stampa. È stata la seconda battuta d’arresto per lo sviluppo spaziale commerciale in una settimana, dopo che il razzo Starship di SpaceX è esploso in modo spettacolare pochi minuti dopo essersi alzato dalla rampa di lancio. Un’azienda privata non è ancora riuscita ad atterrare sulla Luna. Solo gli Stati Uniti, l’ex Unione Sovietica e la Cina hanno effettuato un atterraggio morbido sulla Luna, mentre negli ultimi anni anche i tentativi dell’India e di una società privata israeliana sono falliti. Ispace, che trasporta carichi utili come i rover sulla Luna e vende i relativi dati, si era quotata alla Borsa di Tokyo solo due settimane fa e da allora l’entusiasmo per le sue prospettive aveva fatto salire le azioni di circa sette volte. Dopo essere rimasto invariato per tutto il giorno, il titolo è sceso del 20% in un prezzo di chiusura forzato deciso dalla borsa che riflette il saldo degli ordini di acquisto e di vendita. Il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha dichiarato che, sebbene sia triste che la missione non sia andata a buon fine, il Paese vuole che Ispace “continui a provarci”, poiché i suoi sforzi sono significativi per lo sviluppo di un’industria spaziale nazionale. Il Giappone, che si è prefissato l’obiettivo di inviare astronauti giapponesi sulla Luna entro la fine del decennio 2020, ha subito alcune recenti battute d’arresto. Il mese scorso, l’agenzia spaziale nazionale ha dovuto distruggere il suo nuovo razzo a medio raggio H3 dopo che il motore del secondo stadio non si era acceso. Anche il razzo a combustibile solido Epsilon si è guastato dopo il lancio in ottobre.

FRENI SU UNA PISTA DA SCI

Quattro mesi dopo il lancio da Cape Canaveral, in Florida, su un razzo SpaceX, il lander M1 sembrava destinato ad atterrare autonomamente all’1:40 ora giapponese (16:40 GMT di ieri, 25 Aprile 2023), con un’animazione basata sui dati telemetrici in diretta che lo mostrava avvicinarsi a 90 metri dalla superficie lunare. All’ora prevista per il touchdown, il controllo della missione aveva perso il contatto con il lander e gli ingegneri apparivano ansiosi durante la diretta in attesa del segnale di conferma dell’atterraggio, che non è mai arrivato. Ciononostante, il lander ha completato otto dei 10 obiettivi della missione nello spazio che forniranno dati preziosi per il prossimo tentativo di atterraggio nel 2024, ha dichiarato l’amministratore delegato Takeshi Hakamada. Circa un’ora prima dell’atterraggio previsto, l’M1, alto 2,3 metri, ha iniziato la sua fase di atterraggio, stringendo gradualmente la sua orbita intorno alla luna da 100 km sopra la superficie a circa 25 km, viaggiando a quasi 6.000 km/ora. A tale velocità, rallentare il lander per raggiungere la velocità corretta contro l’attrazione gravitazionale della Luna è come schiacciare i freni di una bicicletta proprio sul bordo di una pista da sci, ha dichiarato Ujiie. Il velivolo puntava a un sito di atterraggio ai margini del Mare Frigoris, nell’emisfero settentrionale della Luna, dove avrebbe dispiegato un rover a due ruote, delle dimensioni di una palla da baseball, sviluppato dalla Japan Aerospace Exploration Agency, da Tomy Co Ltd e da Sony Group Corp

Era previsto anche il dispiegamento di un rover a quattro ruote, denominato Rashid, proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. Il lander trasportava una batteria sperimentale a stato solido prodotta da Niterra e altri dispositivi per valutarne le prestazioni sulla Luna.



La missione è stata assicurata da Mitsui Sumitomo Insurance Co, un’unità di MS&AD Insurance Group (8725.T), e ispace ha dichiarato che potrebbe ricevere un risarcimento.