GCC Pokémon, Scarlatto e Violetto – Evoluzioni a Paldea: scopriamo 2 nuove carte in esclusiva

In vista dell'arrivo di Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea, la nuova espansione del GCC Pokémon, scopriamo in anteprima due nuove carte.

La nuova espansione del GCC Pokémon Scarlatto e Violetto sta per arrivare. Il prossimo 9 giugno il gioco di carte collezionabili più amato al mondo si arricchirà con tantissime nuove carte che andranno a solleticare l’appetito di fan e collezionisti. In vista dell’ormai imminente arrivo della nuova espansione Evoluzioni a Paldea, abbiamo la possibilità di mostrarvi in anteprima 2 nuove carte: Fuecoco e Crocalor.

Si tratta di alcune delle nuove carte che arriveranno nei negozi e, come potete vedere dalle immagini che trovate qui sotto, si tratta di due carte esteticamente molto belle da vedere. Vediamole nel dettaglio.

Fuecoco è un adorabile Pokémon coccodrillo dal corpo prevalentemente rosso e ventre e faccia bianchi. Fuecoco ama fare le cose con calma e di solito crea falò con piccoli legnetti. I suoi PV sono pari a 90. Questa carta è caratterizzata da un’abilità,Vuoto Mentale, che permette di curare il Pokémon se al lancio di una moneta esce testa. Fiammata, invece, è capace di infliggere 30 punti danno.

Ugualmente bella è la carta della sua evoluzione, Crocalor. Si tratta di un Pokémon di tipo fuoco con 110 punti vita. È di colore principalmente rosso, con mani e piedi con tre dita e di colore nero. Sulla testa ha una palla di fucoo ovoidale formatasi dalla combinazione dell’energia fuoco e della sua forza vitale in eccesso. Le sue abilità sono Soffiofuoco Mirato, da 30 punti danno, e Granvoce da 70.