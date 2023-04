Evil Dead: The Game, disponibile la GOTY Edition, ecco il trailer

Finalmente disponibile l'edizione completa di Evil Dead: The Game, la Game of the Year Edition, con nuovi contenuti tra cui il bundle "Who’s Your Daddy".

Fan di Ash Williams, non ci sono più scuse: Evil Dead: The Game è ora disponibile anche in versione Game of the Year Edition. Saber Interactive e Boss Team Games hanno infatti appena pubblicato il popolare gioco d’azione multiplayer, in una nuova, completissima edizione, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, sia su Epic Games Store che, per la prima volta, anche su Steam.

Il titolo sarà completo di tutti i contenuti usciti finora – apprezzati da più di tre milioni di giocatori – comprese le modalità PvPvE, le missioni per giocatore singolo e la nuova modalità Splatter Royale. Il tutto, volendo in crossplay tra piattaforme. Questa edizione porta con sé sei bundle DLC supplementari: i già noti “Classics Bundle”, “Army of Darkness Medieval Bundle”, “Evil Dead 2013 Bundle”, “Hail to the King Bundle” e “Immortal Power Bundle” oltre al nuovissimo “Who’s Your Daddy Bundle” ispirato alla serie tv “Ash vs Evil Dead”. Questi i contenuti:

Un nuovo sopravvissuto – Brock Williams: Il padre di Ash in persona, Brock è immune alle respinte e ha diverse auree che può scatenare per aiutare i suoi compagni di squadra. Queste auree cambiano dinamicamente in base al numero di membri della famiglia Williams presenti in squadra.

Un nuovo demone – Schemer: Basato sul famigerato boss demoniaco Baal, lo Schemer è uno specialista delle trappole che confonde i sopravvissuti con le illusioni. Le sue marionette infliggono danni maggiori con una serie di attacchi basati sui livelli di paura dei sopravvissuti.

Nuovi abiti per Ash, Amanda e Pablo.

Il bundle, per chi già possiede il gioco, è acquistabile anche a parte.

Evil Dead: The Game è un divertente PvPvE asimmetrico horror, basato sul franchise di The Evil Dead (ovvero “La Casa”). Nel gioco quattro sopravvissuti collaborano per sfuggire a un demone e trovare gli oggetti necessari per chiudere un portale tra due mondi. Allo stesso tempo, un giocatore che controlla il demone deve sfruttare tutto ciò che ha a disposizione per riuscire ad eliminare gli avversari.

