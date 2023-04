ChatGPT introduce alcune nuove funzioni per la privacy

OpenAI ha introdotto nuove protezioni per la privacy su ChatGPT, la popolare IA conversazionale che è stata recentemente limitata in Italia. Ora gli utenti potranno disattivare la cronologia delle chat: la piattaforma non salverà più le vecchie conversazioni con il bot. Inoltre, tra le altre cose, ora gli utenti hanno anche la facoltà di esportare i loro dati e salvarli sul loro computer – o su un qualsiasi altro spazio di archiviazione. Gli utenti possono anche dichiarare di non volere che i dati delle loro conversazioni vengano usati da OpenAI per addestrare la sua IA.

Gli utenti potranno anche disattivare la cronologia delle chat. Le conversazioni che avvengono quando la cronologia non è attiva non verranno usate per addestrare o migliorare ChatGPT e ovviamente non appariranno nemmeno nella barra laterale, dove vengono raccolte le vecchie chat con l’IA. OpenAI sostiene che si riserva comunque il diritto di conservare ogni chat per almeno 30 giorni e che, anche se non verranno usate per migliorare la tecnologia, potranno comunque essere esaminate per motivi di sicurezza e in caso di abusi.

Inoltre, gli utenti potranno esportare i loro dati sul computer. Così facendo, potranno salvare la cronologia delle loro conversazioni sul proprio PC o su un qualsiasi altro spazio di archiviazione esterno.