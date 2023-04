Apple: il visore VR/AR ad un passo dallo sprint finale, presto la produzione di massa

Secondo alcune voci di corridoio, lo sviluppo del primo visore AR/VR di Apple avrebbe ormai raggiunto la fase finale e l’azienda si starebbe preparando ad iniziare la produzione di massa. “Apple sta effettuando l’ultimo sprint per finalizzare le tecniche e le procedure di assemblaggio”, apprendiamo da un report circolato in rete.

Una sussidiaria di Foxconn ha avviato una linea di produzione per l’assemblaggio delle lenti per il headset. Le lenti sono poi fornite a una società chiamata Lixun per l’assemblaggio.

Mercoledì l’Economic Daily News ha anche affermato che la produzione di massa inizierà più tardi nel corso del secondo trimestre. I lavori preliminari sono iniziati il 1 aprile e proseguiranno poi nel terzo trimestre, quando inizierà la produzione di massa vera e propria. Ad ogni modo, non è chiaro se le prime spedizioni inizieranno già subito dopo al WWDC 2023, l’evento di giugno dove il visore verrà presentato al pubblico, o se al contrario inizialmente il visore verrà spedito solo ad una manciata di aziende, sviluppatori e media — con il lancio vero e proprio che slitterebbe ad autunno.

Il visore per la realtà mista di Apple verrà presentato al pubblico durante la WWDC 2023 di giugno: sarà un prodotto top di gamma, con un nuovo sistema operativo proprietario e sappiamo che Apple ha fatto un importante lavoro per rendere disponibile fin da subito sul visore diverse applicazioni, giochi e esperienze in VR e AR. Secondo i principali rumor, il visore avrà un prezzo di lancio di almeno 3000 dollari. Insomma, sarà tutto fuorché economico tant’è che Apple prevede di venderne non più di 700.000 durante il primo anno.