Afterimage: trailer di lancio del metroidvania per PC e console

Modus Games presenta il trailer di lancio di Afterimage, interessante action game in stile metroidvania ora disponibile per PC e console.

Modus Games e Aurogon Shanghai annunciano tramite il trailer di lancio che Afterimage, straordinario action adventure totalmente disegnato a mano, è ora disponibile. I giocatori potranno immergersi in questo titolo d’azione e avventura in 2D su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, sia in versione fisica che in digital, anche in versione Digital Deluxe o con i contenuti digital extra a parte: l’artbook e la colonna sonora originale.

Afterimage combina un’estetica di tutto rispetto, realizzata a mano, con intensi elementi tipici dei GDR e un mondo in stile Metroidvania per sfidare i giocatori a esplorare e attraversare la terra di Engardin. Esplorate ambienti insidiosi, sconfiggete boss impegnativi e scoprite i segreti che tengono uniti Engardin e i suoi vari abitanti.

Anni dopo “The Razing”, una catastrofe che ha spinto l’umanità sull’orlo del baratro, gli insediamenti umani sono ancora una volta attaccati da forze mistiche. I giocatori vestiranno i panni di Renee, una ragazza affetta da amnesia che lascerà il suo villaggio distrutto per scoprire la verità che si cela dietro questi strani attacchi. Tuttavia, lungo il cammino, svelerà il mistero dietro il disastro che ha dato inizio a questa storia e, infine, plasmerà il futuro stesso imparando dal passato.

Il mondo non lineare di Engardin permette ai giocatori di esplorare questa terra a piacimento, col proprio ritmo. Con oltre duecento equipaggiamenti da ottenere, sei diverse classi di armi da padroneggiare e punti talento da spendere in varie abilità, Afterimage permette ai giocatori di assumere il controllo del proprio viaggio.

