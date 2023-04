XO, Kitty: il trailer ufficiale della serie Netflix

Il trailer di XO, Kitty, la serie Netflix tratta da Tutte le volte che ho scritto ti amo, in uscita a maggio.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di XO, Kitty, la serie che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 18 maggio, e che è tratta dal franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Ecco il filmato.

Dopo il film Tutte le volte che ho scritto ti amo ecco un nuovo tassello di questo universo narrativo: una serie sequel/spin-off dal titolo XO, Kitty. Questa è la descrizione offerta da Netflix:

Scopri il trailer ufficiale di XO, Kitty, una nuova storia ispirata al franchise di “Tutte le volte che ho scritto ti amo”. Kitty Song Covey torna per vivere la sua personale avventura: convinta di sapere tutto sull’amore, scoprirà ben presto che le relazioni sono molto più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

Al centro di questa storia ci sarà Kitty Song Covey, che ha fatto da cupido nei film precedenti, e che quindi pensa di sapere tutto su amore e destino… ma dopo essersi trasferita dall’altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate da vivere che da combinare quando non si è coinvolti in prima persona.