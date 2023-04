Spider-Man: Across The Spider-Verse, tutte le novità dal Cinemacon

Tra i film presentati da Sony Pictures al Cinemacon c’è stato, naturalmente, quello che forse è il più atteso in assoluto della line-up 2023: Spider-Man: Across The Spider-Verse, secondo capitolo della trilogia animata dedicata a Miles Morales e Gwen Stacy. Ben quattordici minuti di nuove scenate sono state mostrate al pubblico, in febbrile attesa del debutto in tutte le sale cinematografiche previsto per inizio giugno.

La scena (che comprende anche dei nuovi inserti musicali di Metro Boomin) inizia con Gwen che torna a trovare Miles per la prima volta dagli eventi del primo film, come abbiamo visto anche nel trailer. Lui è visibilmente “cotto” di lei, e la scoperta da parte della ragazza di un quaderno pieno di suoi ritratti non fa che rendere ancora più imbarazzato il giovane. I due, in seguito, “scappano” dalla stanza, in cui Miles era segregato poiché in punizione. Spider-Gwen vuole informare Miles della nuova “società segreta” di Spider-persone del multiverso, che risolvono problemi su diversi piani paralleli. Si tratta di un compito delicato, volto a non fare collassare gli universi stessi.

Si nota che tra i due c’è qualcosa che va oltre l’amicizia, Miles tenta di essere galante ma Gwen lo frena dicendo che non possono essere tentati dal mettersi insieme, perché in ogni universo in cui Gwen Stacy si innamora di Spider-Man non finisce bene, per uno dei due… ma per Miles “c’è sempre una prima volta” e pensa che potrebbe essere la loro, la volta positiva.

Gwen poi incontra anche i genitori di Miles in modo rocambolesco, prima di salutare l’amico e tornare al suo dovere con la Spider-Society, in cui Miles non può essere accettato perché “non ci sono più posti disponibili”.

Miles è giù di corda dopo la partenza della ragazza e la madre lo consola, invitandolo a seguirla e a scoprire se stesso, restando al contempo fedele a se stesso.

Il film Sony Pictures, secondo capitolo della pellicola premiata con il premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo e capitolo centrale di una nuova trilogia, è diretta da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e arriverà nei cinema dal primo giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Gli interpreti vocali del film sono nuovamente Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales e Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, con Oscar Isaac nei panni di Miguel O’Hara e Issa Rae in quelli di Jessica Drew. Il consulente scolastico ha la voce di Rachel Dratch, mentre i genitori di Miles saranno Luna Lauren Velez e Brian Tyree Henry. Jason Schwartzman sarà il villain, Spot. Spider-Man: Across the Spider-Verse è previsto per il primo giugno, mentre il finale della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024.

Sinossi:

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, Miles Morales viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Leggi anche: