Opera One è un nuovo browser dedicato alle IA generative, come ChatGPT

Opera ha rilasciato un nuovo browswer, questa volta dedicato alle IA generative. Opera in passato ha rilasciato diversi browser mono-tematici, tra cui Opera GTX, dedicato ai gamer, e Opera Crypto, con un wallet per criptovalute e altre funzioni dedicate al cosiddetto web 3.0.

Il nuovo browser si chiama Opera One e attualmente è in fase di anteprima aperta al pubblico. Il browser ha un look pulito con molto spazio aperto per future funzionalità di intelligenza artificiale generativa, mentre nella barra laterale troviamo uno spazio dedicato alle estensioni.

Il browser ha la capacità di raggruppare automaticamente e intuitivamente i siti web aperti in base al loro contenuto. Ad esempio, aprirà tutte le pagine con i menu e i dettagli dei ristoranti in un’isola e tutte le schede con Google Docs in un’altra. L’idea è di ridurre la confusione e rendere più facile passare da un compito all’altro, sia per il lavoro che per qualcosa di personale. Opera ha condotto ricerche e ha scoperto che gli utenti si sentono sopraffatti dal numero di schede che hanno aperto e desiderano che il loro browser possa fare qualcosa per rendere la loro esperienza più comoda e semplice. Opera One cerca di rispondere a questo problema.

Oltre alle isole di schede ‘automatizzate’, Opera One viene fornito con ChatGPT, ChatSonic e AI Prompts – che si trovano nel menù laterale.