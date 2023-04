OnePlus Pad: svelati prezzi e disponibilità per l’Italia, i preorder aprono tra pochissimo

OnePlus ha ufficializzato il prezzo per l'Italia del OnePlus Pad e dei suoi numerosi accessori, tra cui la Magnetic Keyboard.

OnePlus ha ufficializzato il prezzo dell’Italia del suo primo tablet, il OnePlus Pad. Contestualmente, l’azienda cinese ha anche annunciato i prezzi per l’Italia dei numerosi accessori a lui dedicati. Il OnePlus Pad in tutta Europa costerà 499 euro. Il OnePlus Stylo sarà presto in vendita al prezzo di €99, la OnePlus Magnetic Keyboard al prezzo di €149, il OnePlus Folio Case al prezzo di €59 e il caricatore OnePlus 80W SUPERVOOC Adapter al prezzo di €39.

Sia il OnePlus Pad che tutti gli accessori saranno disponibili per il preordine a partire da venerdì 28 aprile, tra pochissimi giorni, alle 11:00 italiane. Si trovano sul sito ufficiale di OnePlus. L’azienda ricorda che questa «sarà l’ultima opportunità per i clienti OnePlus di riservare OnePlus Pad, che dopo l’annuncio dell’offerta Early Bird è andato esaurito in soli cinque giorni!»

Il tablet è disponibile nella (a nostro avviso) stupenda colorazione Halo Green nella versione da 8+128GB al prezzo consigliato di 499€.

“All’inizio di quest’anno abbiamo dichiarato il nostro obiettivo di offrire agli utenti OnePlus una vita digitale sempre migliore”, dichiara Toumas Lampen, European Head of Strategy di OnePlus. “Oggi compiamo un grande passo in avanti, annunciando il prezzo e le date di preordine del nostro primo tablet, OnePlus Pad. Il tutto esaurito con l’offerta Early Bird a inizio aprile ci ha confermato l’entusiasmo dei nostri utenti verso l’arrivo di questo nuovo prodotto all’interno dell’ecosistema OnePlus”.

Come fatto in occasione del lancio dell’offerta Early Bird, anche questa volta i clienti più fedeli che decideranno di prenotare il tablet prima di tutti gli altri avranno accesso ad alcune offerte ed incentivi. Gli utenti che effettueranno il preordine su OnePlus.com a partire del 28 aprile alle ore 11:00 potranno scegliere tra due prodotti in omaggio: OnePlus Folio Case o OnePlus 80W SUPERVOOC Adapter.