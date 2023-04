Ispace verso la Luna: il primo atterraggio commerciale

Un piccolo passo per l’Ispace, un grande passo per il commercio spaziale: la startup giapponese si prepara per il primo atterraggio lunare commerciale al mondo

La startup giapponese ispace sta per fare storia. Mercoledì 26 Aprile, la sua navicella Hakuto-R Mission 1 (M1) dovrebbe atterrare sulla Luna, segnando il primo atterraggio lunare commerciale al mondo. Se avrà successo, questo evento segnerà un importante passo avanti per il commercio spaziale e per le ambizioni del Giappone nel campo della tecnologia spaziale. Il lander M1 dovrebbe atterrare intorno all’1:40 ora giapponese (16:40 GMT di martedì) dopo essere decollato a dicembre da Cape Canaveral, in Florida, con un razzo SpaceX. Il successo segnerebbe una gradita inversione di tendenza rispetto alle recenti battute d’arresto che il Giappone ha affrontato nel campo della tecnologia spaziale, dove le ambizioni sono grandi: costruire un’industria nazionale e inviare astronauti giapponesi sulla luna entro la fine del decennio 2020.

Il mese scorso la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha perso il suo nuovo razzo H3 a causa di una distruzione manuale forzata dopo aver raggiunto lo spazio. Solo gli Stati Uniti, l’ex Unione Sovietica e la Cina hanno effettuato un atterraggio morbido sulla Luna, mentre negli ultimi anni i tentativi dell’India e di una società privata israeliana sono falliti.

Landing site selection was accomplished through collaboration with MBRSC and @CrpgNancy. (3/3) — ispace (@ispace_inc) April 25, 2023

Qual è il compito del rover giapponese?

Dopo aver raggiunto il sito di atterraggio ai margini del Mare Frigoris, nell’emisfero settentrionale della Luna, l’M1 dovrà dispiegare un rover a due ruote, delle dimensioni di una palla da baseball, sviluppato dalla JAXA, dal produttore di giocattoli giapponese Tomy Co e dal Gruppo Sony, nonché il rover a quattro ruote “Rashid” degli Emirati Arabi Uniti. L’M1 trasporta anche una batteria sperimentale a stato solido prodotta da NGK Spark Plug Co, oltre ad altri oggetti per valutare le loro prestazioni sulla Luna. Nella sua seconda missione, prevista per il 2024, l’M1 porterà con sé il rover dell’Ispace, mentre dal 2025 collaborerà con il laboratorio spaziale statunitense Draper per portare sulla Luna i carichi utili della NASA, con l’obiettivo di costruire una colonia lunare permanente, entro il 2040.

L’M1, alto 2,3 metri, inizierà una fase di atterraggio di un’ora dalla sua posizione attuale, nell’orbita lunare a circa 100 km di altezza, muovendosi a quasi 6.000 km/ora, ha dichiarato lunedì il Chief Technology Officer Ryo Ujiie durante un briefing con i media. Ujiie ha paragonato il compito di rallentare il lander alla velocità corretta contro l’attrazione gravitazionale della Luna a quello di “frenare una bicicletta in corsa sul bordo di una collina per il salto con gli sci“. Le azioni della startup per il trasporto lunare, con sede a Tokyo, hanno avuto un debutto di mercato fulminante alla Borsa di Tokyo questo mese, in quanto gli investitori hanno scommesso che la sua attività di sviluppo e trasporto lunare si inserirà nella politica nazionale giapponese di difesa e sviluppo spaziale.