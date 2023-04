Horizon Forbidden West: Burning Shores, patch 1.22 disponibile su PS5, tutti i dettagli dell’aggiornamento

Horizon Forbidden West: Burning Shores, il nuovo DLC del gioco disponibile da pochi giorni su PS5, si aggiorna con l’arrivo della patch 1.22 che mira a risolvere alcuni problemi e ridurre principalmente l’incidenza di crash. Secondo quanto riportato nelle note ufficiali dell’aggiornamento pubblicate dal team di sviluppo su Reddit, l’update risolve un problema con il Quiz Dino Digits nel Pangea Park, con le ricompense che non venivano sbloccate in casi particolari, ma non solo

Come sottolineato in apertura, sono stati apportati molteplici fix a problemi che causavano dei crash improvvisi dell’applicazione e sono stati anche risolti i problemi che causavano il blocco permanente dell’orario nel mondo di gioco. Di seguito trovate le note della patch 1.22 di Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Fix e miglioramenti

Attività del mondo di gioco

Risolto un problema con il quiz Dino Digits che non sbloccava le ricompense in circostanze specifiche.

Performance e stabilità

Molteplifi fix per crash

Altro

Risolto un problema con l’orario del mondo di gioco che rimaneva bloccato permanentemente.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West: Burning Shores è la nuova espansione del gioco di Guerrilla. Il DLC introduce tutta una serie di contenuti aggiuntivi per Horizon Forbidden West, tra cui storie, personaggi ed esperienze tutti nuovi in un’area inedita, tanto meravigliosa quanto letale.

Horizon Forbidden West: Burning Shores è ora disponibile su PS5.