Hakuto-R, persi i contatti con la sonda. I timori di ispace: allunaggio fallito?

Persi i contatti con la sonda giapponese Hakuro-R. Alle 18.45 aveva tentato l’atterraggio sulla Luna, diventando la seconda azienda privata a tentare l’impresa.

Questa sera un’azienda giapponese ha tentato per la prima volta di mandare una sua sonda sulla Luna. Dopo aver trascorso cinque mesi in transito per raggiungere la Luna, la missione Hakuto-R ha avviato la manovra di allunaggio. Ma la stazione di controllo sulla Terra ha perso ogni contatto con la sonda proprio dopo il fatidico touchdown.

Se ispace fosse riuscita nell’impresa, sarebbe diventata la prima azienda privata a completare con successo un allunaggio. Nel 2019 la società israeliana Beresheet aveva tentato la stessa fatica, ma la sua sonda si era schiantata sulla superficie lunare a causa di un guasto al motore principale del veicolo.

Sembra che le cose si siano messe male anche per la missione Hakuto-R. iSpace ha riportato di aver perso i contatti con la sonda circa due ore fa. Da allora non ci sono stati ulteriori sviluppi.

Le comunicazioni sono state interrotte subito dopo il touchdown con la superficie lunare, il che fa presupporre che la manovra sia fallita. Il contatto è avvenuto alle 18:40 (ore italiane), poi della sonda si è persa ogni traccia. ispace potrebbe essere diventata la seconda azienda privata a fallire l’impresa.

Il Giappone per il momento deve rinunciare al sogno di portare un suo veicolo spaziale sulla Luna. Sarebbe stato il quarto paese a raggiungere il traguardo, dopo USA, Russia e Cina.