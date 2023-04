Google svela lo stipendio di Sundar Pichai: nel 2022 il CEO ha guadagnato una cifra da capogiro

Nel 2022 Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet e Google, ha ricevuto un maxi-stipendio dal valore di 226 milioni di dollari, secondo secondo quanto riportato dalla stessa azienda in una dichiarazione presentata venerdì. Il grosso della compensazione sarebbe avvenuto nella forma di un premio azionario triennale del valore di oltre 200 milioni di dollari.

Nel 2019, l’ultimo anno in cui la sua compensazione includeva un premio azionario triennale, la sua compensazione era valutata a 281 milioni di dollari.

A gennaio Pichai aveva dichiarato che i dirigenti avrebbero ricevuto bonus più bassi come parte delle misure di riduzione dei costi, a seguito del più grande round di licenziamenti nella storia dell’azienda. Il mese scorso il capo finanziario di Google ha detto ai dipendenti di aspettarsi ulteriori tagli alla spesa.

Lo stipendio annuale del signor Pichai per il periodo 2020-2022 è stato di 2 milioni di dollari, come rivela la presentazione di venerdì. La cifra, chiaramente, non include i bonus azionari o altri premi.

A dicembre l’azienda ha concesso a Pichai un nuovo premio azionario triennale del valore di 210 milioni di dollari, secondo quanto si apprende dal recente documento depositato da Google. Quel premio contiene due tranche di azionarie basate sulle prestazioni dell’azienda, oltre che un ulteriore bonus da 84 milioni di dollari, sempre nella forma di azioni vincolate di Alphabet.