Final Fantasy XVI: breve video mostra tre boss presenti nelle prime fasi dell’avventura

Final Fantasy XVI torna a mostrarsi con un altro breve video che ci permette di vedere stavolta in azione tre boss presenti nelle prime fasi di gioco. Il filmato, che trovate qui sotto, dura circa 30 secondi e ci permette di vedere tre frammenti da dieci secondi circa di tre diversi mostri. Se preferite arrivare all’uscita del gioco senza anticipazioni di alcun tipo, vi consigliamo di non procedere alla visione del filmato.

Catch a look at three early encounters in Final Fantasy XVI. #FF16 pic.twitter.com/aBF8DeVh1N — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) April 24, 2023

Il primo boss è “Morbol“, noto anche come Malboro. Si tratta di uno dei nemici iconici della serie Final Fantasy. Dotato di lunghi tentacoli semoventi, i Malboro sono esseri vegetali con enormi fauci irte di denti aguzzi. La principale causa della loro pericolosità è la loro tecnica speciale Alito fetido, con cui causano una moltitudine di alterazioni di stato a uno o più bersagli. Dal filmato, apprendiamo che ne incontreremo uno nelle prime fasi di gioco dato che l’interfaccia grafica conferma che Clive è al livello 5 quando giunge a questo scontro.

Il secondo, invece, è il Cavaliere dell’Alba Accecante, un guerriero dotato di lancia che fa uso di affondi ed attacchi pesanti. Anche in questo caso a combattere è Clive, che giunge allo scontro al livello 7. Il terzo, invece, Fafnir, un nemico che nel corso della serie ha assunto forme sempre diverse tra loro. Un tempo simile ad un drago, il Fafnir di Final Fantasy XVI appare simile ad un grosso rettile. Clive affronta quest’ultimo boss al livello 11.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Final Fantasy XVI è tornato a mostrarsi recentemente in occasione dello State of Play che ha offerto un’ultima panoramica sulle caratteristiche del gioco prima del lancio, previsto per il 22 giugno 2023 su PS5.