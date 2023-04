Tyler Rake 2: le foto ufficiali del film Netflix con Chris Hemsworth

Torna l'action hero interpretato da Chris Hemsworth con un secondo episodio in esclusiva per Netflix: Tyler Rake 2, dal 16 giugno. Ecco le foto ufficiali del film.

Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d’azione Netflix di grande successo Tyler Rake: dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura riceve ora l’incarico di un’altra missione letale… salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Hemsworth torna dunque a collaborare con il regista Sam Hargrave per questo film, prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo, con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo capitolo, affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

Il primo film era ispirato alla graphic novel “Ciudad” di Ande Parks, con una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo e illustrazioni di Fernando León González. Tyler Rake 2 è prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave, mentre la produzione esecutiva è affidata a Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Questa la sinossi del primo film, attualmente visionabile su Netflix:

Tyler Rake, mercenario che opera sul mercato nero, non ha nulla da perdere quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo.

