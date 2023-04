The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il potere dell’immaginazione al centro del nuovo spot di Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom torna a mostrarsi in un nuovo spot per il mercato statunitense che invita i giocatori ad usare il potere dell'immaginazione

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è protagonista di un nuovo spot che invita i giocatori ad usare il potere dell’immaginazione. Il filmato, che trovate qui sotto, include nuove sequenze di gameplay che mettono in luce le possibilità offerte dai nuovi poteri di Link e dalle novità introdotte in qust’attesissimo sequel di Breath of the Wild.

“Sarai sorpreso di ciò che puoi fare quando padroneggi la tua immaginazione” recita il trailer. Le abilità di Link permetteranno ai giocatori di esplorare in modi nuovi e sorprendenti la nuova Hyrule: l’ultimo video di gameplay da 10 minuti ha approfondito i nuovi poteri di Link che permetteranno al nostro protagonista di riavvolgere il tempo, fondere oggetti, creare veicoli e tanto altro ancora. Come ha sottolineato lo stesso Aonuma, l’unico limite sarà la nostra fantasia.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si svolgerà in questo nuovo capitolo anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule e vedrà Link e Zelda alle prese con una nuova minaccia. Oltre a riproporre una mappa open world molto simile a quella vista in Breath of the Wild, il gioco presenterà isole volanti ed ambientazioni totalmente inedite, che potranno essere esplorate da Link grazie alle sue nuove abilità.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.