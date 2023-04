Tekken 8: gameplay reveal trailer per Lili De Rochefort

Era da inizio mese che Namco Bandai non rilasciava qualche novità interessante riguardo Tekken 8: probabilmente cerca di non sovrapporsi con gli annunci della “diretta concorrenza”, Street Fighter 6, che negli scorsi giorni ha catturato l’attenzione dei fan dei giochi di combattimento con la demo pubblica. Ecco, ad ogni modo, un nuovo reveal trailer per un combattente del roster base, e ad Asuka Kazama non poteva che seguire la sua acerrima rivale, Emilie “Lili” De Rochefort.

Lili, accompagnata dal suo gatto Salt, sembra più in forma che mai, determinata a mostrare quanto vale il suo lignaggio e a regolare i conti una volta per tutte con i Mishima e la sua “nemesi” Asuka. Anche Lili è un personaggio storico della saga, anche se è apparso solo a partire dal quinto capitolo: finora abbiamo visto Jin Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson, Jun Kazama, Jack-8, Ling Xiaoyu, Leroy Smith e Asuka Kazama. Quanti altri personaggi mancheranno per chiudere il primo roster? Quando verrà presentato il primo personaggio originale? Del resto, non abbiamo ancora neanche una data d’uscita per il gioco.

Tekken 8 è stato sviluppato appositamente per le nuove generazioni di console da gioco, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che per PC, al fine di sfruttare le potenzialità dell’Unreal Engine 5. Tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente ricreati da zero rispetto al passato, così come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, con un gameplay improntato ora all’aggressività, per rendere ancora più spettacolari, divertenti e accessibili i combattimenti.

