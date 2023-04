Omega Strikers: il video introduttivo animato da Studio Trigger

Il 27 aprile arriverà su PC, iOS, Android, Nintendo Switch, sistemi PlayStation e Xbox Omega Strikers, titolo sportivo free-to-play cross-platform e con cross-pregression che ricorda un po’ il classico Windjammers, ma in versione calcistica con squadre da tre giocatori. Ecco il filmato introduttivo rilasciato da Odyssey Interactive e realizzato dal celebre Studio Trigger, noto per opere come Kill la Kill, Cyberpunk: Edgerunners e Promare.

In Omega Strikers, solo munendosi di astuzia e abilità sarà possibile ottenere la vittoria. Nessun bottino, nessun potenziamento consumabile e nessun vantaggio competitivo per i giocatori più facoltosi, che dovranno “accontentarsi” di saccheggiare lo shop in-game unicamente per le cosmetiche: tutti i personaggi verranno sbloccati giocando normalmente. Ottienete crediti per sbloccare nuovi striker potentissimi, ognuno con abilità uniche, e personalizzate il vostro stile di gioco con gli allenamenti, per poi migliorare il vostro look con skin ed emote.

Partecipate in solitaria o unitevi agli amici per scalare la classifica, ed entrare nell’olimpo dei campioni, oppure create partite personalizzate per sfidare i vostri rivali. Divertitevi con gli amici grazie alla funzionalità cross-play e portate sempre con voi i salvataggi con la cross-progression, per non perdere i salvataggi di Omega Strikers quando passate da PC alle piattaforme mobili. Omega Strikers continuerà a evolversi grazie a nuove stagioni, che introdurranno striker inediti, arene aggiuntive, oggetti sbloccabili e altre modalità di gioco.

Leggi anche: