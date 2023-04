Monopoly: ecco la nuova versione ispirata a Super Mario Bros. Il Film

Dopo il successo del Monopoly Gamer (che proponeva, in due edizioni diverse, sfide aggiuntive e combattimenti coi boss), e quella celebrativa di qualche anno fa, il gioco in scatola più diffuso al mondo torna nel mondo dei videogiochi in occasione dell’uscita di Super Mario Bros. Il film, che a poche settimane dall’uscita ha già battuto ogni record al botteghino. In questa nuova versione del mitico Monopoly (che dal 1935 ha fatto divertire più di un miliardo persone, in più di centoquattordici paesi) Mario dovrà allearsi con Luigi, la Principessa Peach e gli altri protagonisti della pellicola per sconfiggere il super cattivo Bowser, che cercherà in tutti i modi di creare caos all’interno della partita. Grazie a nuove meccaniche di gioco, tra cui le caselle tubi, le partite saranno più emozionanti e divertenti, con meccaniche a mteà tra gioco da tavola e videogioco. L’uscita è prevista per il 26 maggio.

Nell’esclusivo Monopoly Super Mario Bros. Il film, infatti, il tabellone si trasforma nel Regno dei Funghi e le carte proprietà diventano i paesaggi visti nella pellicola. L’obiettivo del gioco è raccogliere quante più monete possibili, scambiando e contrattando a più non posso. La pedina di Bowser è un’insidia tutta nuova, e si sposta nel tabellone insieme ai giocatori. Ogni volta che Bowser passa su una proprietà, questa viene convertita in modalità “Game Over”: se riesce a convertire tutte le proprietà, il gioco finisce! Per evitare tutto ciò, i giocatori dovranno pagare il costo della modalità “Continuare” per poter riscuotere l’affitto. Inoltre, se i giocatori finiscono sulla stessa casella di Bowser, dovranno affrontarlo e cercare di vincere per non finire in prigione. A dare ancora più ritmo e dinamismo al gioco la casella tubo teletrasporto: chiunque ci finisca sopra avrà la possibilità di trasportarsi in un’altra zona del tabellone. Naturalmente, le nuove pedine richiamano i personaggi protagonisti del film: dal fungo al barile, dal cappello di Mario alla corona di Peach, passando per la padella del fedele Toad e la torcia di Luigi.







Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.

Leggi anche: