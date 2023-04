iPadOS 17 ti costringerà a mandare in pensione il tuo vecchio iPad: ecco quelli che non saranno supportati

iPadOS è un sistema operativo progettato da Apple specificamente per i dispositivi iPad. È basato sulla stessa fondamenta di iOS, il sistema operativo utilizzato per gli iPhone, ma è stato ottimizzato per la dimensione dello schermo più grande e l’hardware più potente dell’iPad. iPadOS include una serie di funzionalità che facilitano il multitasking, la navigazione nell’interfaccia e l’utilizzo dell’Apple Pencil per disegnare e prendere appunti. Alcune delle principali caratteristiche di iPadOS includono un layout della schermata home più accessibile, un multitasking avanzato con possibilità di dividere lo schermo in più parti e molto altro ancora.

A giugno Apple rinnoverà tutti i suoi sistemi operativi in occasione dell’evento WWDC 23, che ospiterà anche la presentazione dell’atteso visore VR/AR di Apple. A quanto pare, non tutti i possessori di un iPad avranno di che festeggiare a giugno, quando verrà rilasciato iPadOS17. Il motivo? Il nuovo aggiornamento taglierà fuori alcuni tablet datati.

Secondo un rapporto di iPhoneSoft, i possessori dei primi modelli di iPad Pro da 9,7 pollici e 12,9 pollici non potranno utilizzare il prossimo iPadOS 17. I modelli di iPad Pro di prima generazione – quelli con chip A9X – e gli iPad di quinta generazione con chip A9 saranno costretti a rimanere su iPadOS 16. Ricordiamo che Apple ha già tagliato il supporto agli iPhone con chip A9 (equipaggiato sull’iPhone 6S) con l’uscita di iOS16.

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, vale la pena di specificare che normalmente Apple continua ancora a rilasciare patch per la sicurezza anche sui modelli che vengono tagliati fuori dalle nuove versioni di iOS — anche se in genere vengono rilasciate in ritardo rispetto alla release prevista per i device meno datati.