Il Google Pixel Fold si mostra nel primo video dal vivo

Il Pixel Fold di Google si è mostrato per la prima volta in un video che è stato condiviso in rete dal noto leaker Kuba Wojciechowski. Il video mostra il display OLED da 7,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la cerniera ultra resistente. Il dispositivo verrà presentato il 10 maggio al Google I/O e molto probabilmente sarà disponibile a partire da giugno. Secondo le ultime indiscrezioni, il prezzo del Pixel Fold potrebbe superare i 1700 dollari.

Quello che trovate in calce è il primo video dal vivo dell’atteso pieghevole di Google. Sappiamo che l’azienda ha fatto un lavoro importante per adattare numerose applicazioni del Play Store, in modo da ottimizzarle per i dispositivi con schermo pieghevole.

Il video ha fatto discutere soprattutto per un dettaglio: lo schermo interno del Pixel Fold è abbracciato da delle cornice piuttosto spesse, soprattutto se le paragoniamo con quelle presenti su altri dispositivi pieghevoli. Curiosamente, è la stessa accusa che era arriva dopo il primo render ufficiale dell’altrettanto atteso Pixel Tablet – anch’esso caratterizzato da cornici, per così dire, un po’ demodé.

Nel frattempo, sono uscite anche le presunte specifiche tecniche dello smartphone. Sarà davvero molto simile al Pixel 7 Pro: troviamo un display esterno OLED da 5,8” con risoluzione FHD+, densità di 408 pixel per pollice e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Una volta aperto, lo schermo interno OLED misura 7,6 pollici, con ratio 6:5, densità di 380 pixel per pollice e frequenza di aggiornamento massima sempre a 120Hz.

Il cuore del dispositivo è il SoC Google Tensor Gen 2, lo stesso che troviamo sui Pixel 7 e 7 Pro. Verrà affiancato da 12GB di RAM, mentre Google avrebbe previsto due tagli di memoria: 256 e 512 GB.