Hubble: 33 anni alla scoperta dell’universo

Il telescopio spaziale Hubble sta per compiere 33 anni di vita e continua a regalare immagini spettacolari del cosmo. L’ultima, scattata dallo stesso Hubble, ci mostra una porzione del cielo che sembra una vera e propria culla stellare, con centinaia di nuove stelle in formazione. La nebulosa NGC 1333 è collocata nella nube molecolare di Perseo, a quasi mille anni luce da noi, ed è solo uno degli oltre 52.000 obiettivi celesti osservati da Hubble in 33 anni di attività. Grazie alle sue capacità scientifiche e alla dedizione del team di terra, il telescopio spaziale è ancora al culmine delle sue prestazioni, nonostante l’avvento di altri strumenti di osservazione spaziale come il Webb.

Il telescopio Hubble è stato messo in orbita il 25 aprile 1990. La foto di NGC 1333 si aggiunge al già ricchissimo catalogo di Hubble, che ha effettuato oltre 1,6 milioni di osservazioni nell’arco di 33 anni. Il telescopio spaziale ha permesso di scoprire nuove galassie, di studiare l’evoluzione dell’universo e di identificare esopianeti. Ma il suo lavoro non finisce qui: il team di terra sta già pianificando nuove missioni di servizio per migliorare le sue prestazioni e renderlo ancora più efficace nella ricerca scientifica.

La vita di Hubble è stata lunga e ricca di successi, ma non si ferma qui: il telescopio spaziale continua ad essere uno dei principali strumenti di osservazione del cosmo, aprendo nuove frontiere di conoscenza e consentendo ai ricercatori di scoprire sempre di più sui misteri dell’universo.