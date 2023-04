Dino Crisis, il remake immaginato in alcune meravigliose concept art

Come potrebbe essere il remake di Dino Crisis? L’illustratore Alexander Forssberg ha provato ad immaginarlo realizzando delle affascinanti concept art che rievocano gli elementi e le atmosfere del gioco in maniera decisamente particolare. Nel tweet, che trovate qui sotto, sono presenti quattro illustrazioni che mostrano la protagonista di Dino Crisis, l’agente del S.O.R.T. Regina, intenta a fronteggiare una colossale minaccia.

Dino Crisis Remake Artist: @alexsonArt pic.twitter.com/QW2JCQVYG7 — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) April 23, 2023

Ad oggi, sono in molti gli appassionati delle avventure di Regina a sperare in un ritorno della saga, anche solo con l’arrivo di un remake. Capcom ha disseminato negli scorsi anni indizi qui e là che hanno più volte acceso le speranze dei fan, senza mai giungere però ad un annuncio ufficiale. A breve la saga, compirà ben 24 anni. La celebre serie Capcom ideata da Shinji Mikami, il papà di Resident Evil, debuttò infatti il 1 luglio 1999 in Giappone, per poi far capolino pochi mesi dopo sugli scaffali nordamericani ed europei.

Dopo la pubblicazione di due sequel e di uno spin-off, la serie fu definitivamente accantonata nel 2003. Eppure, c’è chi è ancora convinto che non sia la fine per la saga di Dino Crisis. Che Capcom stia davvero pensando ad un remake? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

