CATL presenta la nuova batteria condensata

Il colosso cinese delle batterie, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), ha presentato al salone Auto Shanghai 2023 la sua ultima innovazione: la batteria condensata. Si tratta di un dispositivo d’accumulo elettrochimico a stato semi-solido, che sfrutta una combinazione di componenti elettrolitici solidi e liquidi. Grazie a questa tecnologia, la nuova batteria CATL può superare i problemi delle batterie a stato solido e offrire densità di energia molto superiori rispetto alle tradizionali batterie a ioni di litio.

Con una densità energetica di 500 Wh/kg, la batteria condensata CATL rappresenta un vero e proprio salto evolutivo nel campo delle batterie. Il valore supera di gran lunga quello delle batterie a ioni di litio, che si aggirano sui 265 Wh/kg. Anche i progressi nel campo delle batterie semi-solido, che stanno attirando l’interesse di alcuni produttori di auto elettriche come la cinese NIO e Dongfeng Motor, sembrano ora destinati a essere superati dalla tecnologia CATL.

La nuova batteria condensata CATL offre anche un alto livello di sicurezza operativa, il che la rende particolarmente adatta per alimentare veicoli elettrici e, in futuro, anche aerei passeggeri. Infatti, la società cinese sta già lavorando con alcuni partner per garantire la qualificazione in termini di sicurezza e qualità per l’uso della nuova batteria sui voli aerei.

Il segreto del successo della batteria condensata CATL risiede nella sua struttura a rete autoadattativa a livello microscopico, che può regolare le forze interattive tra le catene, migliorando così le prestazioni conduttive delle celle. Ad arricchire le celle anche materiali catodici ad altissima densità di energia, materiali innovativi per anodi, nuovi separatori e processi di produzione.

CATL è già il più grande produttore di batterie a ioni di litio al mondo, ma la nuova batteria condensata potrebbe consolidare ulteriormente la sua posizione di leadership nel mercato delle batterie. La produzione in serie delle batterie condensate dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno e rappresenta un’importante innovazione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui utilizziamo l’energia nei nostri veicoli e nei nostri aerei.