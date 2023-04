BeReal sta già morendo? L’azienda smentisce: abbiamo 20 milioni di utenti al giorno

BeReal ha pubblicato un comunicato in risposta ad un articolo uscito sul New York Times. "Oggi abbiamo oltre 20 milioni di utenti attivi quotidianamente", si legge.

A quanto pare BeReal, il social nato con la promessa di essere diverso da tutti gli altri social, sta andando piuttosto bene. L’app invia agli utenti una notifica in un momento diverso ogni giorno, incoraggiandoli a abbandonare tutto e condividere foto scattate contemporaneamente con le fotocamere frontale e posteriore del loro telefono. Gli utenti hanno solamente due minuti di tempo per postare qualcosa: il risultato è che le foto sono spontanee e l’utente non ha tempo di sistemarsi i capelli o mettersi in posa, o anche solo trovare qualcosa di instagrammabile.

Nel suo nuovo blog, BeReal afferma di avere effettivamente più di 20 milioni di utenti attivi al giorno. Nel suo post inaugurale, il team di BeReal ha sottolineato che l’azienda non ha comunicato granché negli ultimi mesi non perché non avesse nulla di nuovo da dire ma perché “eravamo molto impegnati”.

“Questo – continua il post – non significa che le persone che hanno parlato di noi abbiano azzeccato quello a cui stiamo lavorando, né che sappiamo veramente come stanno andando le cose”. Il riferimento è ad un articolo uscito sul New York Times che, citando un’azienda che cura analisi e report, aveva parlato di un importante crollo della base utenti di BeReal, sostenendo che i numeri fossero scesi del 61% nell’arco di pochi mesi e che oggi BeReal avesse appena 6 milioni di utenti attivi.

Nel frattempo, BeReal ha presentato una nuova funzione chiamata Bonus BeReal: consente di scattare fino a due foto liberamente, senza vincoli di tempo e quando si preferisce, a patto però che gli utenti partecipino anche all’invito a postare uno scatto spontaneo. Per il momento la funzione è disponibile solo in Regno Unito.