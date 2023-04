Unboxing Pandora: il mito di Pandora rivisto in chiave moderna

Fabio Pia Mancini catapulta il mito di Pandora nella sensibilità moderna nella nuova graphic novel per BAO Publishing in uscita il 28 aprile.

BAO Publishing, tra le novità che porterà al Napoli Comicon, annovera anche il nuovissimo Unboxing Pandora, di Fabio Pia Mancini, che sarà ospite allo stand della casa editrice durante il festival per le session dediche del libro, una rivisitazione moderna del mito del vaso di Pandora in uscita il 28 aprile. Un viaggio interiore ironico e con un pizzico di cinismo che tra mali improbabili e amori non corrisposti diventa un retelling originalissimo con uno sguardo intelligente ai temi di oggi.

Clori, nuova vestale del vaso di Pandora disillusa sul suo destino di sacerdotessa – ormai mera operazione di marketing per il tempio – decide di aprire il vaso originale per vederci chiaro ma lo rompe inavvertitamente, scatenando per davvero tutti i mali del mondo. Come farà ora a rimettere ordine? Clori ci proverà, e la speranza è l’ultima a morire, anche perché è proprio Speranza – una delle entità uscite dal vaso – che decide di accompagnarla attraverso le prove da affrontare… Ma voler placare i propri demoni senza imparare a conviverci, forse, non è poi la soluzione a cui ambire. Un retelling ironico e disincantato di uno dei più iconici miti greci, che rimette al centro la tempra della protagonista.

Fabio Pia Mancini nasce nel 1990 in un paese della provincia romana dove passa il tempo a guardare i cartoni animati e a leggere le storie di paperi e topi. Dopo la Scuola Internazionale di Comics e una breve esperienza nel campo dell’animazione, fa dell’illustrazione il proprio lavoro. Nel 2017 pubblica la sua prima storia a fumetti all’interno dell’antologia erotica Melagrana di Attaccapanni Press, esperienza che fa nascere in lui il desiderio di esplorare il medium fumetto con un progetto più lungo. Nel 2019 esce un suo adattamento a fumetti de Il Giardino Segreto per Il Battello a Vapore. Nel 2023 pubblica Unboxing Pandora per BAO Publishing. Il suo sogno è arricchirsi disgustosamente e ritirarsi a vita di campagna insieme allo stormo di oche che il suo cuore brama.

