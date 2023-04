Maude v Maude: Halle Berry ed Angelina Jolie insieme nel film d’azione

Due attrici di Hollywood molto amate saranno insieme le protagoniste di un progetto della Warner Bros.: stiamo parlando di Maude v Maude, film action in cui le protagoniste saranno Halle Berry ed Angelina Jolie.

Il progetto è stato descritto come una specie di James Bond vs Jason Bourne in termini di azione e di storia thriller. Maude v Maude sarà diretto da Roseanne Liang, con Scott Mosier (già collaboratore di Kevin Smith) che scriverà la sceneggiatura. Le stesse Halle Berry ed Angelina Jolie faranno da produttrici, e saranno affiancate da Holly Jeter che contribuirà per l’etichetta HalleHolly, da Jeff Kirschenbaum e Joe Roth che faranno da produttori per la RK Films. Mosier e Liang saranno anche produttori esecutivi di Maude v Maude.

Ricordiamo che di recente abbiamo visto Angelina Jolie protagonista di Eternals, lungometraggio Marvel che ha segnato il suo esordio nell’universo supereroistico. Mentre Halle Berry nel 2022 ha partecipato a Moonfall.