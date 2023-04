Guardiani della Galassia Vol. 3: le foto dall’evento europeo al Marvel Avengers Campus

Per celebrare l’uscita del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, che sarà dal 3 maggio nelle sale italiane, il regista e sceneggiatore James Gunn e i membri del cast Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Pom Klementieff e Vin Diesel hanno intrapreso un viaggio “intergalattico” a Disneyland Paris per l’evento di Gala europeo al Marvel Avengers Campus. Tra gli ospiti dell’evento anche Khaby Lame, Elettra Lamborghini, Frank Matano, Aurora e Fru dei The Jackal, giudici e conduttori della prossima edizione di Italia’s Got Talent, produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia che arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming in Italia. Ecco dunque le foto ufficiali dell’evento.

All’Avengers Campus, gli ospiti diventano “reclute” per entrare in azione al fianco dei supereroi Marvel vivendo epiche avventure, specialmente attraverso esperienze emozionanti come Spider-Man WEB Adventure e Avengers Assemble: Flight Force. L’Avengers Campus di Disneyland Paris è stato creato da Tony Stark “in persona” per scoprire, reclutare e addestrare la prossima generazione di Super Eroi. Le reclute hanno la possibilità di assumere un ruolo attivo al fianco dei Super Eroi, tra cui Star-Lord e Gamora, Captain Marvel, Spider-Man e nuovi eroi come Shuri nella sua veste di Black Panther. Con i suoi spettacolari e inaspettati incontri, i ristoranti e i negozi dove le reclute possono equipaggiarsi con accessori high-tech, l’Avengers Campus è un’esperienza completamente immersiva.

Con l’arrivo nei cinema del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, è arrivato il momento perfetto per gli ospiti di riunire il loro gruppo di “improbabili” eroi galattici per un’avventura cosmica al Marvel Avengers Campus e al Disney Hotel New York – The Art of Marvel a Disneyland Paris. A partire dal 3 maggio e per un periodo limitato, gli ospiti potranno vivere nuove esperienze per celebrare i Guardiani della Galassia, tra cui cibo e bevande, prodotti di merchandising e apparizioni speciali di Star-Lord e Gamora.

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, l’amato gruppo di improbabili supereroi si sta ambientando a Knowhere, ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non sarà portata a termine, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Il film è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Guardiani della Galassia: Volume 3 è scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith e Simon Hatt sono i produttori esecutivi.

