Fable è in fase di “flighting test” presso Playground Games

A quanto pare, Fable sta attraversando varie fasi di “flighting test” nel suo sviluppo presso Playground Games. Lo rivela il curriculum onlne di Simon Kent, specialista in QA presso Playground Games: il profilo di Kent, infatti, riporta la creazione e la disposizione di test che includono anche effetti particolari come fumo, animazioni, e build a vari livelli.

(FYI) According to Simon Kent’s LinkedIn profile it seems that FABLE is in "Flighting Test" stage at Playground Games.

"Performing & Developing Test cases for Smoke Testing, Animation & Flighting Testing"

