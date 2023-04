Pretty Little Liars 2: Annabeth Gish sarà presente nel reboot

Annabeth Gish sarà presente nel reboot di Pretty Little Liars 2. Ecco le immagini del suo ritorno.

La serie reboot di Pretty Little Liars ha accolto un membro del telefilm originale, che è stato mostrato in una serie di foto da poco pubblicate: stiamo parlando di Annabeth Gish, che farà parte del cast di Pretty Little Liars 2, con la seconda stagione dal titolo PLL: Summer School.

Ecco le immagini mostrate attraverso Instagram.

Annabeth Gish con la sua Dr. Anne Sullivan è la prima attrice della serie originale a comparire nel reboot di Pretty Little Liars, ma diversi alti personaggi sono stati citati fino ad ora. Aria ed Ezra hanno rivelato di aver adottato il bambino di Imogen, e poi è stato incontrato anche Eddie Lamb (interpretato però da un attore diverso) durante una visita a Rosewood.

Questa è la descrizione del reboot: