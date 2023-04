Death Stranding: 12 suonerie disponibili gratis sul sito ufficiale del gioco

505 Games ha reso disponibili tramite il proprio sito dodici suonerie gratuite per smartphone ispirate a Death Stranding. Nel tweet qui sotto potete trovare l’elenco completo delle tracce dedicati a BB, Sam, Deadman, Die-Hardman, Fragile, Heartman, Lockne, Mama e altri. Di seguito la lista completa delle suonerie:

Ecco l'elenco delle suonerie: 🎶BB's Theme 01

🎶BB's Theme 02

🎶BB's Theme 03

🎶BB's Theme 04

🎶Bridges

🎶Deadman

🎶Die-Hardman

🎶Fragile

🎶Heartman

🎶Lockne

🎶Mama

🎶Mail

———

Date un'occhiata a questo video che spiega come scaricare i file dal vostro smartphone💁‍♀️ pic.twitter.com/6mdhikOLFD — KojiPro2015_IT (@KojiPro2015_IT) April 21, 2023

Per trovare queste suonerie, basta andare al seguente sito, scorrere verso il basso fino a quando non si raggiunge la sezione “Ringtones“, selezionare la suoneria preferita e poi fare il download cliccando il relativo pulsante. I file saranno scaricati in formato WAV. Nel frattempo, vi ricordiamo che i lavori per Death Stranding 2 procedono spediti: la speranza è di riuscire a vedere qualcosa di più concreto in occasione degli eventi estivi in arrivo nel mese di giugno.