Cuphead: Yoshitaka Amano disegna l’artwork per la copertina della colonna sonora in un video

Studio MDHR ha pubblicato un video che mostra il maestro Yoshitaka Amano, divenuto celebre grazie alle iconiche illustrazioni realizzate per la serie di Final Fantasy, alle prese con l’artwork della copertina della colonna sonora giapponese di Cuphead. Il filmato mostra l’autore mentre dà vita a quest’incredibile crossover tra i due brand con Cuphead, Mugman e Ms. Chalice disegnati come se fossero personaggi usciti direttamente da Final Fantasy. Ed il risultato è a dir poco spettacolare!

Come sottolineato in apertura, l’artwork in questione è contenuto nell’edizione retail giapponese di Cuphead, comprensiva di colonna sonora e già disponibile per l’acquisto. Nel video, vediamo il maestro Amano disegnare punto per punto l’artwork, dando forma prima ai personaggi e poi allo sfondo. Se volete vedere il risultato finale, lo trovate al minuto 4:35 del filmato.

Ricordiamo che Yoshitaka Amano, prima di diventare celebre per le illustrazioni legata a Final Fantasy, ha iniziato la propria carriera artistica come disegnatore di anime giapponesi, contribuendo alla realizzazione di diverse serie di Tatsunoko, inclusi Gatchaman, Hutch the Honeybee e Cashaan: Robot Hunter. Successivamente artista freelance, Amano ha pubblicato anche una collezione di dipinti Maten e molteplici libri illustrati, che ad oggi hanno venduto milioni di copie.

Vi ricordiamo che Cuphead: The Delicious Last Course è ora disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e GOG). In questa nuova espansione, Ms. Chalice accompagna Cuphead e Mugman in un’avventura inedita ambientata su un’isola tutta nuova. Oltre alla presenza di un nuovo personaggio, The Delicious Last Course potrà contare sulla presenza di nuove armi, nuovi potenziamenti e inediti boss da affrontare.