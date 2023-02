Cuphead: The Delicious Last Course, la copertina della colonna sonora sarà realizzata da Yoshitaka Amano

Studio MDHR annuncia la collaborazione con Yoshitaka Amano per la realizzazione della copertina della colonna sonora di Cuphead: The Delicious Last Course.

Studio MDHR ha annunciato la collaborazione con Yoshitaka Amano per la realizzazione copertina della colonna sonora di Cuphead: The Delicious Last Course. La versione retail giapponese del gioco includerà al suo interno anche uno splendido artwork dal celebre artista Yoshitaka Amano, divenuto celebre grazie alle iconiche illustrazioni realizzate per la serie di Final Fantasy a partire dalla seconda metà degli anni ’80.

We're elated to reveal our collaboration with the legendary Yoshitaka Amano! Paying homage to classic fantasy RPGs, Amano-san's art will adorn the DLC soundtrack included in 1st Run copies of Cuphead's Japanese Physical Edition. Global pre-orders here: https://t.co/wMuBoimLeX pic.twitter.com/mz1YolDaq5 — Studio MDHR (@StudioMDHR) February 15, 2023

Per chi non lo sapesse, Yoshitaka Amano ha iniziato la propria carriera artistica come disegnatore di anime giapponesi, contribuendo alla realizzazione di diverse serie di Tatsunoko, inclusi Gatchaman, Hutch the Honeybee e Cashaan: Robot Hunter. Successivamente artista freelance, Amano ha pubblicato anche una collezione di dipinti Maten e molteplici libri illustrati, che ad oggi hanno venduto milioni di copie.

Vi ricordiamo che Cuphead: The Delicious Last Course è ora disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e GOG). In questa nuova espansione, Ms. Chalice accompagna Cuphead e Mugman in un’avventura inedita ambientata su un’isola tutta nuova, Isola Calamaio. Oltre alla presenza di un nuovo personaggio, The Delicious Last Course potrà contare sulla presenza di nuove armi, nuovi potenziamenti e avvincenti boss da affrontare.