SUGA: Road to D-DAY, da oggi su Disney+, nuovo trailer

Dopo aver collaborato con alcuni dei più grandi artisti mondiali come Coldplay, Steve Aoki, The Chainsmokers e Halsey, SUGA, membro del gruppo pop più noto al mondo, i BTS, sta per intraprendere un viaggio musicale per il mondo alla ricerca di ispirazione per il suo prossimo album da solista nel documentario SUGA: Road to D-DAY, in arrivo oggi su Disney+: ecco il nuovo trailer, con footage inedito.

Con protagonista SUGA dei BTS – vere e proprie icone pop degli ultimi anni – il documentario seguirà l’artista mentre viaggia in tutto il mondo, da Seoul a Tokyo, Las Vegas e oltre, alla ricerca di ispirazione musicale per il suo prossimo album “D-DAY”. Nel corso del documentario, gli spettatori vedranno la star nel suo momento di massima vulnerabilità, mentre discute con altri musicisti del suo blocco dello scrittore e scava in profondità nei suoi ricordi più traumatici per scrivere i testi di alcune delle sue ultime canzoni. SUGA: Road to D-DAY intolre include anche esclusive clip dal vivo delle canzoni del prossimo album.

I BTS e le loro popolarità mondiale stanno letteralmente conquistando il mondo dell’audiovisivo come poche star al mondo: oltre al documentario in uscita il 21 aprile, su Disney+ sono disponibili anche BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, l’esclusivo film concerto in 4K che mostra la performance live dei BTS al Sofi Stadium di Los Angeles nel novembre 2021; j-hope IN THE BOX, un documentario dietro le quinte che mostra la creazione del primo album da solista della star dei BTS j-hope; e IN THE SOOP : Friendcation – un reality show originale con un cast stellare che include V dei BTS, Park Seojun di Itaewon Class, Choi Wooshik, star dei Parasite, Park Hyungsik dei Soundtrack #1 e Peakboy, che vede i cinque amici mentre si avventurano in un viaggio a sorpresa e si dedicano a una serie di attività divertenti insieme.

