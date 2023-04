Prime Video ha introdotto un’IA che potenzia i dialoghi soffocati dagli effetti sonori eccessivi

Si chiama Dialogue Boost e risponde ad una frequente lamentela degli spettatori. L'IA isola e potenzia i dialoghi, in modo da renderli chiari in ogni circostanza.

Amazon ha introdotto una nuova funzione su Prime Video chiamata Dialogue Boost. La nuova funzione è in grado di isolare i dialoghi e renderli più forte, in modo da distinguerli in maniera più netta dalla musica, gli effetti sonori e altri suoni che potrebbero risultare opprimenti, rendendo difficile seguire la trama.

“Dialogue Boost – spiega Amazon in una nota – analizza l’audio originale di un film o di una serie e identifica intelligentemente i punti in cui il dialogo potrebbe essere difficile da sentire sopra la musica di sottofondo e gli altri effetti. Quindi, l’IA isola i discorsi dalle altre tracce e l’audio viene migliorato in modo da aumentarne la chiarezza. Questo approccio basato sull’IA fornisce un miglioramento mirato alle porzioni di dialogo parlato, ed è più efficace di un sistema che si limita a potenziare il cosiddetto canale centrale in un sistema di home theater”

Purtroppo, Amazon spiega anche che, almeno inizialmente, non tutti i contenuti del suo catalogo supporteranno la funzione Dialogue Boost. “Per il momento abbiamo introdotto la funzione su alcuni contenuti Amazon originali”, tra cui The Marvelous Mrs. Maisel e The Big Sick.

Questa funzione va chiaramente in soccorso delle persone con problemi di udito, ma in realtà potrebbe tornare utile ad un numero più vasto di spettatori. La stessa Amazon riporta un sondaggio uscito nel 2022, secondo il quale il 50% degli spettatori americani dichiara di essere costretta a guardare i film con sottotitoli anche quando sono in inglese. Il motivo? “L’audio è confuso” ed è difficile da distinguere rispetto alla colonna sonora o agli altri effetti. Gli stessi intervistati sostengono che il problema sia molto più diffuso oggi che in passato.