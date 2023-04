Placcatura laser per produrre pannelli leggeri

La tecnologia laser offre nuove prospettive per la produzione di pannelli sandwich leggeri utilizzati in sovrastrutture navali, ferrovie e capannoni industriali. Grazie alla placcatura a sandwich sviluppata dal Fraunhofer IWS, i pannelli e i profili leggeri possono essere prodotti in modo rapido ed economico, offrendo notevoli vantaggi rispetto ai metodi convenzionali.

La tecnologia di laminazione laser consente di saldare le strutture a camera cava a nido d’ape con fogli di copertura sottili su entrambi i lati, in un unico passaggio. A differenza dei metodi convenzionali, come l’estrusione ad alte temperature, la saldatura laser richiede una quantità ridotta di energia e permette di produrre lastre leggere a una velocità di oltre dieci metri al minuto.

La placcatura laser a sandwich può essere utilizzata per produrre strutture stabili con uno spessore di pochi decimi di millimetro, realizzando elementi leggeri ed economici di acciaio puro e resistenti al calore. Ciò consente l’installazione di pannelli in luoghi tradizionalmente vietati a molte strutture leggere convenzionali per motivi di protezione antincendio.

Inoltre, le costruzioni leggere riducono il consumo di materiale nell’industria delle forniture e, di conseguenza, il peso di veicoli, aerei e navi, permettendo di risparmiare combustibili fossili o elettricità. I pannelli sandwich giuntati al laser non contengono adesivi, saldature o altri materiali estranei che richiedono una laboriosa separazione negli impianti di riciclo.

La placcatura laser a sandwich può essere impiegata anche per produrre scale leggere o pareti divisorie per navi, in cui i cavi elettrici e altri supporti possono essere posati in modo invisibile grazie alle strutture interne cave delle piastre. La nuova tecnologia potrebbe anche essere utilizzata nei rimorchi per camion e nella costruzione di capannoni. I ricercatori del Fraunhofer IWS stanno cercando partner per trasferire l’idea in applicazioni pratiche. La placcatura laser a sandwich offre una soluzione innovativa per la produzione di strutture leggere e resistenti, con notevoli vantaggi in termini di efficienza energetica, sostenibilità e costo.