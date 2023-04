Indie Live Expo 2023 torna a maggio con oltre 200 giochi indipendenti: ecco le date dell’evento

Ryu’s Office ha annunciato le date dell’edizione 2023 dell’Indie Live Expo. L’evento si terrà nel weekend del 20 e 21 maggio 2023 ed includerà annunci e aggiornamenti su oltre 200 giochi indipendenti.

La prima giornata, quella del 20 maggio, vedrà protagonisti annunci, aggiornamenti e nuovi trailer su giochi inediti e DLC. Ci saranno anche delle “INDIE Wave” ovvero dei momenti in cui verranno mostrati in sequenza un gran numero di titoli indie, alternati a dei approfondimenti su specifici giochi scelti dagli organizzatori. Per l’occasione ci sarà anche l'”INDIE Studios Around the World”, una presentazione che metterà in primo piano la scena internazionale dello sviluppo indipendente.

Per la seconda giornata, il 21 maggio, è in programma il “The Aftershow” con gameplay presentati dagli sviluppatori in cui verranno mostrati giochi di prossima uscita in compagnia di vari influencer come Cygames, Happinet, WhisperGames, Preferred Networks e tanti altri.

Quest’anno ci sono state così tante iscrizioni che siamo onorati che così tanti sviluppatori indie abbiano voluto partecipare. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per accendere riflettori più grandi e luminosi possibili sui titoli indie e non vediamo l’ora che tutti quanti diano un’occhiata da vicino a tutti i giochi in mostra quest’anno.” ha dichiarato Ryuta Konuma, fondatore di Ryu’s Office.

L’evento verrà trasmesso sul canale YouTube di INDIELiveExpo. Potete seguirlo a questo indirizzo.