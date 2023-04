Il Vivo X Fold2 si mostra senza veli nel primo video teardown

Ieri è stato presentato il vivo X Fold2 in Cina ed è anche già uscito il primo video di teardown. Ecco come è fatto al suo interno...

Ieri è stato presentato il vivo X Fold2 in Cina ed è anche già uscito il primo video di teardown. Insomma, possiamo già farci un’idea di come questo nuovo interessante smartphone pieghevole sia fatto al suo interno.

Il video proviene dal blog in lingua cinese WekiHome, ma in compenso è possibile attivare i sottotitoli automatici che offrono una discreta traduzione in inglese. Meglio di nulla.

Il Vivo X Fold2 è uno smartphone pieghevole tecnicamente interessante e con un look distintivo, distante da quello dei competitor anche grazie all’utilizzo di una scocca posteriore in “pelle vegana”. Lo attendiamo con interesse anche in Europa, dove potrebbe arrivare in futuro (anche se per il momento non ci sono notizie ufficiali in merito).

Il video dura quasi 12 minuti e include diverse informazioni interessanti, tra cui alcuni esempi della resa del suo comparto fotografico, oltre che i primi test di benchmark. Il cuore di questo smartphone è il nuovo Snapdragon 8 Gen 2, un SoC semplicemente eccellente che ha già dato prova di sé su numerosi altri top di gamma usciti negli ultimi mesi.

Verso il minuto 7:30, il Vivo X Fold2 viene smontato in ogni suo componente. Vi suggeriamo di guardare il video che trovate in chiusura a questa notizia, attivando ovviamente i sottotitoli automatici — sempre che non abbiate un’ottima conoscenza del mandarino, beninteso.