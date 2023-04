Humanity: nuovo trailer, al Day One su PlayStation Plus

Il nuovo trailer di Humanity svela che il 16 maggio il gioco arriverà fin da subito disponibile per gli utenti PlayStation Plus Extra e Premium.

Bloccati alla fine del mondo, gli Umani hanno perso il proprio scopo. Tutti, tranne il protagonista di Humanity, che svegliandosi si rende conto di aver assunto le sembianze… di un cane e prende la guida degli Umani in una serie di “Sfide” (ovvero di scene), cercando di guidarli verso colonne di luce. Queste le premesse di Humanity, bizzarro videogioco che arriverà il 16 maggio su PlayStation e che, come scopriamo dal nuovo trailer, sarà disponibile dal Day 1 nella selezione di maggio del Catalogo giochi di PlayStation Plus, senza costi aggiuntivi per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium. Il gioco è compatibile non solo con PS4 e 5 ma anche col PS VR 1 e 2, per un’esperienza davvero a 360°.

Per pubblicizzare questo inedito puzzle platformer che ricorda un po’ il classico Lemmings in salsa nipponica, Sony ha realizzato un folle trailer che, nelle intenzioni, vuole ricordare le altrettanto folli reclame della seconda metà degli anni ’90 che reclamizzavano i titoli più originali del catalogo PS1 w 2, come Katamari Damacy o Parappa the Rapper.

In Humanity il giocatore controllerà uno Shiba Inu “luminoso”, impartendo ordini sul campo a una gigantesca orda di esseri umani in marcia. Fateli girare, saltare, fluttuare nell’aria, nuotare, arrampicarsi e così via per raggiungere l’obiettivo (o gli obiettivi) di ogni scena. Il gioco introduce gradualmente queste e altre meccaniche, combinandole tra loro e aggiungendo nuovi elementi per aumentare il livello di sfida man mano che prosegui. Abbaiate e impartite agli Umani dei comandi che seguiranno ciecamente, indipendentemente dai sacrifici che dovranno compiere. Potete decidere quale direzione seguiranno, farli saltare, fluttuare e molto altro ancora come farli combattere contro i nemici.

Ogni Sfida presenta diversi trucchi, trappole e ostacoli, tra cui acqua e vento, montagne e valli, interruttori e oggetti mobili. Ognuno di questi elementi influenzerà o limiterà ciò che gli Umani possono fare, combinandosi con gli altri per formare una serie di ostici rompicapi.

Superare le Sfide e guidare con successo gli Umani può richiedere profondità di pensiero o riflessi acuti; spesso una combinazione di entrambi. Inoltre, quando finalmente si raggiunge un traguardo, la scena brulicante di sciami di Umani può complicarsi. Affrontare queste gigantesche folle in modo naturale e in tempo reale è una delle parti più interessanti e appaganti di Humanity.

Interessante inoltre il fatto che il gioco, pur nelle sue premesse assurde, ha una storia vera e propria che si svelerà poco alla volta, tra bizzarri enigmi, battaglie coi boss e scontri con gli umanoidi denominati “Altri”.

