Etna Comics 2023: John Romita Jr. sarà tra gli ospiti

Dall’1 al 4 giugno si svolgerà l’Etna Comics 2023, e per quest’edizione ci sarà anche un ospite d’eccezione: stiamo parlando di John Romita Jr.

Lo stesso Etna Comics ha definito la partecipazione di John Romita Jr. alla manifestazione:

Una stella che illuminerà l’Artist Alley di Etna Comics, dove porterà i colori dei suoi supereroi, il suo straordinario talento e un amore inesauribile per il fumetto. Sarà un’opportunità irripetibile per incontrarlo.

Con una brillante carriera alle spalle, John Romita Jr. sarà tra i nomi eccellenti dell’undicesima edizione dell’Etna Comics.

Ricordiamo che si tratta del figlio del celebre John Romita Sr., autore iconico legato alle storie di Spider-Man. Ed il primo lavoro di John Romita Jr. è datato 1977 ed appare in Amazing Spider-Man Annual n. 11. Nei primi anni Ottanta diventa il disegnatore regolare di Amazing Spider-Man, facendo da co-creatore del malvagio Hobgoblin. Poi, dal 1983 al 1986, ha disegnato per Uncanny X-Men con Dan Green. Con Frank Miller ha anche lavorato a “Daredevil: The man without fear”. Negli anni Novanta disegna diverse storie e personaggi: Thor, Iron Man, The Punisher War Zone, una miniserie di Cable e Hulk, scritto da Bruce Jones.

Torna poi a disegnare l’Uomo Ragno, prima sulla collana Spider-Man e successivamente su The Amazing Spider-Man, su cui resterà fino al 2004. Realizza anche la miniserie Kick-Ass. Nel luglio 2013 la DC Comics gli offre la possibilità di lavorare sul personaggio di Superman in coppia con Geoff Johns. Successivamente, con Scott Snyder battezzerà la nuova iterazione della serie All Star Batman e Robin.

È del 2021 l’annuncio del suo ritorno in Marvel, che si concretizzerà nel rilancio di The Amazing Spider-Man #1 in coppia con Zeb Wells, per il sessantesimo anniversario della nascita del personaggio.