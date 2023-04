Doctor Who 14: Ncuti Gatwa e Millie Gibson nelle foto con un look anni Sessanta

Ecco le immagini di Ncuti Gatwa e Millie Gibson vestiti in stile anni Sessanta per le riprese di Doctor Who 14.

Sono state diffuse online delle immagini ufficiali dal set di Doctor Who 14, la nuova stagione della serie cult di BBC. In questi scatti troviamo i due protagonisti, interpretati da Ncuti Gatwa e Millie Gibson, che vestono con abiti in stile anni Sessanta.

Ecco le immagini.

What and when is going on here? 🎥 A first look at the Doctor and Ruby, as they arrive in the swinging 60s! Filming continues on the new series of #DoctorWho pic.twitter.com/FGyA0wySSp — Doctor Who (@bbcdoctorwho) April 20, 2023

Ncuti Gatwa interpreta il quindicesimo dottore, mentre Millie Gibson è Ruby Sunday. Non sono state rivelate le motivazioni per cui i character abbiano questi look in Doctor Who 14, ma è probabile che si tratti di un classico salto temporale per uno o più episodi speciali.

Ricordiamo che gli episodi del Doctor Who ritorneranno a novembre, con tre puntate speciali che coincideranno con il 60 anni del personaggio. In quest’occasione ritornerà anche il Doctor Who di David Tennant.

Ncuti Gatwa prende il posto di Jodie Whittaker, che ha vestito i panni del Doctor Who negli ultimi anni. Sarà il primo interprete di colore a fare il Doctor Who, dopo che Jodie Whittaker è stata la prima donna a fare il personaggio.