Dead Island 2 da oggi disponibile, ecco l’Accolade Trailer

Dopo aver annunciato l’uscita del gioco appena otto mesi fa, Dead Island 2 è ora sul mercato a tempo da record: Dambuster Studios e Deep Silver presentano dunque l’Accolade Trailer del loro brutale survival horror ambientato in una Los Angeles invasa dagli zombie.

Ambientato a L.A., o HELL-A come è stata rinominata in Dead Island 2, i giocatori giocano nei panni di uno dei sei sopravvissuti divenuti “slayer” – Amy, Bruno, Dani, Ryan, Carla e Jacob – ognuno con la propria personalità e una gamma unica di abilità, che può essere personalizzata utilizzando il nuovissimo sistema di Skill Card. Con la città in quarantena a causa di un virus mortale, tocca allo slayer – in qualche modo immune – intraprendere un epico viaggio pulp, così che possa incontrare un folle cast di personaggi ed esplorare luoghi famosi come Beverly Hills, Venice Beach e Santa Monica per scoprire la verità che si cela dietro l’epidemia.

Uccidere gli zombi non è mai stato così divertente e i giocatori vedranno e proveranno davvero le loro uccisioni grazie al sistema denominato “F.L.E.S.H.” (Fully Locational Evisceration System for Humanoids), che rende lo smembramento gloriosamente cruento. A supporto di questa carneficina, l’avventura offre tonnellate di armi, mod e abilità da fabbricare ed equipaggiare, consentendo la personalizzazione completa e build folli. Esistono dozzine di diversi tipi di zombi, ognuno con le proprie mutazioni, attacchi e variazioni a tema LA: gli zombi “Standard” (Camminatore, Barcollante, Corridore), le Varianti (come il Camminatore granatiere) e gli Alfa (Zombie Iper Mutati).

E se i giocatori hanno bisogno di una mano, l’entusiasmante modalità coop (fino a tre giocatori) assicurerà un lungo soggiorno nella Città degli Angeli.

Dead Island 2 è ora disponibile su Xbox Series X e Xbox One, i sistemi di gioco e intrattenimento all-in-one di Microsoft, i sistemi di intrattenimento PlayStation 5 e PlayStation 4 ed Epic Games Store per PC.

Leggi anche: