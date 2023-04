Apple lavora ad un “super diario” per gli iPhone: l’app migliorerà il benessere psicologico

Il diario per iPhone si chiamerà Jurassic e testimonia l'interesse di Apple per la salute mentale, e non più solo per quella fisica.

Apple sta sviluppando una nuova app dedicata alla salute piuttosto interessante: sarà una specie di diario intelligente, che consentirà agli utenti di registrare gli esercizi e tenere traccia dell’attività sportiva, ma anche scrivere considerazioni e riportare il livello d’umore quotidianamente.

L’app, che potrebbe chiamarsi Jurassic, farà parte di un nuovo ecosistema di prodotti di Apple per la salute non più solo fisica, ma anche mentale. L’app analizzerà il comportamento dell’utente per determinare come è una sua giornata tipica, incluso quanto tempo viene trascorso a casa rispetto ad altri luoghi. Inoltre, l’app sarà dotato della capacità di rilevare se l’utente si trova a contatto con altre persone.

Come avrete già immaginato, si tratta di due elementi che, assieme, consentono all’applicazione di farsi un’idea sul livello di isolamento sociale dell’utente — un fattore che ha un peso molto importante sulla salute mentale di un individuo.

I documenti visti dal WSJ rivelano che l’app avrà una funzione di personalizzazione che evidenzierà gli argomenti di cui l’utente sarà invitato a scrivere, come forma di allenamento e crescita personale. L’applicazione avrà anche accesso agli SMS e alle telefonate.

Vi sta già suonando un campanello d’allarme? Anche a noi, ma in compenso Apple starebbe già sviluppando diverse soluzioni per tutelare la privacy degli utenti nonostante l’alto livello di invasività di questa nuova app. Sembra che i dati verranno conservati dall’azienda per poche settimane. Non sappiamo quando uscirà questo nuovo “super diario” di Apple, ma è possibile che verrà mostrato, assieme a iOS17, durante il WWDC 2023 di giugno.