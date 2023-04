Apple e il visore AR/VR: chi lo ha provato ne parla con toni entusiasti

Forse il visore per la realtà mista di Apple non sarà un flop. Chi lo ha provato ne parla piuttosto bene, ma rimane lo scoglio del price-tag: costerà 3.000$.

Nonostante alcuni report dai toni allarmistici e alcune preoccupazioni emerse negli ultimi mesi, sembra che Apple abbia fatto degli importanti passi in avanti sul suo atteso visore per la realtà mista, che allo stato attuale (cioè a mesi di distanza dal lancio) sembra essere già un prodotto molto meno acerbo di quanto si immaginasse.

Pochi giorni fa vi abbiamo riportato la notizia secondo cui Apple avrebbe investito moltissimo in numerose applicazioni in realtà virtuale e aumentata. In molti casi, si tratta di rifacimenti intelligenti di app di successo di Apple, come FaceTime, Fitness e molte altre. Ma sappiamo anche che Apple ha collaborato con diverse case di sviluppo per assicurarsi che il lancio del visore sia supportato da un ricco catalogo di giochi, esperienze e applicazioni pensate per la realtà virtuale.

In queste ore, il noto tipster Evan Blass ha riportato la testimonianza di una sua fonte, che avrebbe avuto modo di provare nuovamente il visore, ma questa volta con una build molto più avanzata e recente.

«Una persona che conosco e che ha avuto diverse opportunità di testare il visore è passata dal lamentarsi delle sue capacità deludenti a rimanere semplicemente “sbalordito” per l’esperienza che già oggi l’hardware è in grado di offrire», ha scritto Blass. «Mi ha detto: “ero davvero molto scettico ma ora, onestamente, sono sbalordito, sono in piena modalità ‘prendete i miei soldi, perché lo voglio ora’”».

Per quanto positivo possa sembrare, vale la pena di ricordare che le uniche persone che hanno avuto accesso al visore sono i dipendenti e i manger di Apple. Dunque, dopo tutto, potrebbe non essere una testimonianza così imparziale.