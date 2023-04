Le tante app che saranno disponibili sul visore per la realtà mista di Apple

Ne parla Bloomberg, in un lungo report che menziona alcune delle app e delle esperienze in VR a cui Apple ha lavorato in questi mesi.

Apple sta preparando per svelare il suo headset per la realtà mista, cioè un visore che unisce in un unico dispositivo realtà aumentata e virtuale. Secondo un recente rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe fatto un lavoro estremamente importate per assicurarsi che il lancio del visore venga supportato da un numero adeguato di applicazioni ed esperienze appositamente create per la mixed reality.

Alcuni di questi prodotti sono stati sviluppati internamente, mentre altri sono il frutto di partnership con aziende terze. Bloomberg sostiene che Apple abbia lavorato a diverse app dedicate allo sport e al benessere, oltre che a numerosi videogiochi.

Tra le varie cose, si parla della possibilità che il visore possa accedere all’interno catalogo di applicazioni per iPad dell’App Store, che sarebbero state ottimizzate per questo scopo.

Le app progettate da Apple come Safari, Calendario, Contatti, Casa, File, Messaggi, Note, Foto, Musica, Promemoria e altre app integrate saranno ottimizzate per il dispositivo. Sarà possibile eseguire più app contemporaneamente e ci sarà un aspetto di geolocalizzazione per passare da un’app all’altra quando l’utente si trova in stanze diverse. L’app Fitness+ consentirà agli utenti di fare esercizio mentre guardano l’istruttore Fitness+ in un ambiente di realtà virtuale e ci sarà un’app Salute per guidare gli utenti attraverso meditazioni con grafica, suoni e dialoghi pre-registrati.

Molto spazio sarà dato allo sport, grazie ad esperienze immersive dedicate agli sport più in voga negli USA (dalla MLB alla MLS) e ci sarà un’applicazione progettata appositamente per il visore per guardare lo sport in diretta in un ambiente in realtà virtuale.

Bloomberg spiega anche che Apple ha lavorato ad una versione speciale di FaceTime, che permetterà agli utenti di partecipare alle videochiamate usando il loro memoji. Anche Book è stata ottimizzata per questo scopo, facilitando la lettura in realtà virtuale, mentre l’app Fotocamera consentirà di scattare fotografie usando le telecamere del visore.

Apple ha lavorato con un numero selezionato di sviluppatori di giochi per aiutarli ad aggiornare i loro contenuti esistenti per la realtà mista e Apple metterà presto a disposizione di tutti un catalogo di risorse e strumenti per creare con facilità giochi e applicazioni per la AR/VR.