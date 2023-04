Una dieta ricca di frutta e verdura è legata a un minor rischio di aborto spontaneo

I ricercatori dell’Università di Birmingham hanno analizzato 20 studi che hanno esplorato le abitudini alimentari delle donne e delle partorienti nei mesi precedenti e poco dopo il concepimento di un bambino per verificare se questi mostrassero un’associazione con una minore o maggiore probabilità di aborto spontaneo. Scrivendo sulla rivista Fertility and Sterility, l’équipe del Tommy’s National Centre for Miscarriage Research conclude confermando che esistono prove che suggeriscono che una dieta ricca di frutta, verdura, frutti di mare, latticini, uova e cereali riduce il rischio di aborto. Si tratta di alimenti che tipicamente compongono diete “sane” e ben bilanciate, con prove precedenti che dimostrano l’importanza di una dieta completa e ricca di vitamine e minerali durante la gravidanza. La revisione della ricerca ha rilevato che, rispetto a un consumo ridotto, un’elevata assunzione di frutta può essere associata a una riduzione del 61% del rischio di aborto spontaneo. Un elevato consumo di verdura può essere associato a una riduzione del 41% del rischio di aborto spontaneo. Per i latticini la riduzione è del 37%, per i cereali del 33%, per i frutti di mare e le uova del 19%.

Guidati dalla dottoressa Yealin Chung, i ricercatori hanno anche esaminato se tipi di dieta predefiniti, come la Dieta Mediterranea o la Dieta della Fertilità, potessero essere collegati al rischio di aborto. Non sono riusciti a trovare prove che dimostrino che seguire una di queste diete riduca o aumenti il rischio. Tuttavia, una dieta completa contenente alimenti sani in generale, o alimenti ricchi di fonti antiossidanti, e povera di alimenti pro-infiammatori o di gruppi di alimenti non sani può essere associata a una riduzione del rischio di aborto per le donne. Una dieta ricca di alimenti trasformati è risultata associata a un raddoppio del rischio di aborto spontaneo. Gli studi inclusi nell’analisi si sono concentrati sul periodo peri-concezionale, ovvero prima e durante i primi 3 mesi di gravidanza. Sono stati inclusi i dati raccolti da un totale di 63.838 donne sane in età riproduttiva, le cui informazioni sulla dieta sono state raccolte tramite questionari di frequenza alimentare per ogni studio.

Il dottor Chung spiega che:

“L’aborto spontaneo è comune: secondo le stime, 1 gravidanza su 6 termina con un aborto spontaneo e le cause conosciute sono molte, dai problemi ai cromosomi del bambino alle infezioni nell’utero. Tuttavia, quasi il 50% delle perdite precoci di gravidanza rimane inspiegabile e, in assenza di una causa, i genitori spesso si rivolgono ai loro fornitori di assistenza sanitaria per ottenere indicazioni sui modi migliori per essere il più sani possibile e ridurre il rischio di futuri aborti. Un numero crescente di prove dimostra che i cambiamenti nello stile di vita – tra cui la modifica della dieta, l’interruzione del fumo e la rinuncia all’alcol – prima del concepimento e nelle prime fasi della gravidanza, possono avere un impatto. Incoraggiamo vivamente le coppie a considerare l’importanza di fare scelte di vita positive quando pianificano una famiglia, e a continuare con queste scelte sane durante la gravidanza e oltre”.

Sono necessari altri studi, conclude l’équipe, in particolare ricerche che esaminino se un gruppo di alimenti o una dieta e il suo legame con il rischio di aborto spontaneo siano causali, e ricerche che possano stimare con precisione l’efficacia di un cambiamento nella dieta nelle fasi critiche del concepimento e della gravidanza.