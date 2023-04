Uber Eats ha iniziato a testare le consegne via robot in una nuova località degli USA

A partire da oggi, gli ordini a domicilio dei clienti di Uber Eats a Fairfax, Virginia, verranno consegnati da dei robot. Uber ha annunciato i test alcuni mesi fa e all’epoca aveva specificato di voler estendere il servizio anche ad altre città degli Stati Uniti.

Si tratta di un’espansione della partnership con l’azienda Cartken: Uber Eats offre già le consegne a domicilio via robot in alcune altre aree degli USA. In questa fase, i clienti possono optare per la consegna via robot ordinando da oltre 40 ristoranti della zona, tra cui Our Mom Eugenia, Pupatella e RASA. Le consegne vengono effettuate da dei robot a sei ruote prodotte dalla Cartken.

A maggio, Uber aveva iniziato i test delle consegne via robot a Los Angeles, ma in quel caso si era affidata ai servizi di due startup diverse: Motional e Serve Robotics. Più recentemente, Uber ha firmato un accordo decennale con Nuro per utilizzare i furgoni dell’azienda per le consegne autonome in California e Texas.

Cartken lavora anche con Grubhub, un altro servizio di consegne a domicilio in voga nei campus universitari americani. Il robot dell’azienda utilizza la tecnologia NVIDIA Jetson, insieme a telecamere e sensori, per navigare per le strade e i marciapiedi. Possono viaggiare ad una velocità massima di 10Km/h e trasportare circa due sacchetti di carta pieni di generi alimentari fino alla loro destinazione.