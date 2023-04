Spider-Man: secondo lo sceneggiatore i lettori del fumetto si arrabbieranno dopo la pubblicazione del numero 26

Zeb Wells è pronto a ricevere le reazioni rabbiose dei lettori di Spider-Man, dopo che a maggio verrà pubblicato Amazing Spider-Man #26. Già qualche tempo fa la Casa delle Idee ha dichiarato che si sarebbe trattato del numero più sconvolgente dei prossimi cinquant’anni.

Ecco le sue parole:

Nick Lowe, l’editor di Spider-Man, mi ha detto di non partecipare a nessuna convention di fumetti dopo l’uscita di questo numero. La gente si arrabbierà. Quando ho proposto questa cosa Nick era completamente d’accordo, e questo perché è un pazzo. Non so come sia andata quando ne ha parlato con i vertici della Marvel. Non vedo l’ora che la gente legga il numero 26.

La copertina del numero 26, già presentata, ricorda quella di The Amazing Spider-Man 121, in cui venivano mostrati i volti di alcuni personaggi cari al tessiragnatele che avrebbero rischiato la morte durante quell’albo. Il character che morì, in quel caso, fu Gwen Stacy. E sono passati cinquant’anni da quell’evento. Prepariamoci con tutta probabilità ad un’altra morte sensazionale.