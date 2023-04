Mantenere ChatGPT costa circa 700.000$ al giorno

È il costo necessario per mantenere in funzione i server che alimentano l'intelligenza artificiale e permettono ogni giorno a milioni di persone di usarla.

Secondo la stima di un analista, ChatGPT starebbe costando fino a 700mila dollari al giorno ad OpenAI. Il costo così elevato dipende dall’infrastruttura tecnologica – come abbiamo già visto, estremamente energivora – necessaria per consentire il funzionamento della potente IA.

La cifra non è ufficiale e non proviene da un documento di OpenAI, Al contrario, si tratta di una ipotesi dell’analista Dylan Patel, ricercatore senior di SemiAnalysis, un’azienda specializzata nel monitorare il settore dei semiconduttori.

ChatGPT richiede enormi quantità di potenza di calcolo per generare le risposte in base alle richieste dell’utente. “Il costo dipende quasi interamente dai server necessari per mantenere il servizio”, ha dichiarato Patel.

Parlando con Business Insider, il ricercatore ha ammesso che la cifra reale potrebbe essere addirittura più alta, dal momento che la sua stima iniziale si basava su GPT-3, e non sul più recente GPT-4.

Sebbene la formazione dei grandi modelli linguistici di ChatGPT probabilmente costi decine di milioni di dollari, le spese operative o i costi di inferenza “superano di gran lunga i costi di formazione” considerando che la tecnologia viene usata ogni giorno da milioni di persone e aziende in tutto il mondo.